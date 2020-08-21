Курс евро превысил 88 рублей

Курс евро в ходе торгов 21 августа на Московской бирже впервые за пять месяцев превысил психологическую отметку в 88 рублей, следует из данных площадки.

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На момент публикации курс евро равнялся 87,9 рубля. С начала торговой сессии европейская валюта подорожала на 34 копейки, или на 0,4 процента.

Максимальное значение в ходе сессии равнялось 88,17 рубля. Нынешний показатель стал максимальным с 30 марта, когда курс достигал 89,1 рубля.

Курс доллара также вырос в ходе торгов 21 августа — до 74,7 рубля. Рост составил 93 копейки, или 0,12 процента.