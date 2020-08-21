Россияне массово захотели получать зарплату в валюте

Более трети россиян, 37 процентов, предпочли бы получать зарплату в иностранной валюте или в рублях, но в привязке к доллару или евро. Об этом свидетельствуют данные опроса портала Superjob, передает ТАСС.

При этом мужчины положительно отвечают на такой вопрос более массово — 46 процентов из них хотели бы валютную зарплату, среди женщин доля составляет 26 процентов. Также молодежь и старшее поколение чаще выбирают такой вариант, чем люди в возрасте от 25 до 44 лет — 44-45 процентов против 32-33 процентов.

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Кроме того, задуматься о переводе средств в иностранную валюту заставляет более высокий уровень дохода. Почти половина, 47 процентов, граждан, чей доход выше 80 тысяч рублей в месяц, хотят заработок в валюте, а если зарплата ниже 30 тысяч, то доля желающих сокращается до 27 процентов.

Хотят продолжать получать зарплату в рублях 39 процентов опрошенных. За новостями с валютной биржи, то есть за динамикой курса, следит только каждый четвертый. Но чем больше доход, тем чаще граждане обращают на него внимание.

Опрос проведен с 14 по 18 августа, в нем приняли участие 1,6 тысячи человек старше 18 лет, у которых есть постоянная работа.

Ранее сообщалось, что оборот наличных денег в России в марте-июне на фоне кризиса, связанного с эпидемией коронавируса, вырос на 2 триллиона рублей. Такая ситуация означает, что российский бизнес переходит на работу в серой зоне, чтобы снизить издержки и избежать разорения.