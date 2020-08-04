Карантин увел российский бизнес в тень

Карантин из-за пандемии коронавируса увел российский бизнес в тень. Оборот наличных денег в России вырос на 2 триллиона рублей, причем большая часть эмиссии произошла в марте-июне. Об этом пишет РБК со ссылкой на экспертов.

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По данным Банка России, на 1 июля 2020 года в обращении находилось 12,43 триллиона рублей, что почти на 17 процентов больше по сравнению с началом года. Спрос на бумажные деньги рос как со стороны физических, так и со стороны юридических лиц. По мнению аналитика Райффайзенбанка Дениса Порывая, именно последние обеспечили такой спрос. Он пояснил, что многие компании, которые не могли работать из-за карантина, обходили запреты, принимая для оплаты наличные.

В ЦБ допустили ранее, что предприятия в период карантина стали чаще использовать наличные для расчетов друг с другом и выдачи зарплат. Аналитики Сбербанка также указывали, что в период пандемии доля серого сектора могла вырасти. По их оценке, около 8 процентов выручки компаний за апрель-июнь не раскрыто.

Ранее агентство Bloomberg отмечало, что спрос на наличные рос в связи с обращениями президента России Владимира Путина к нации. Это было отмечено после мартовского выступления главы государства, в котором он объявил о введении налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на проценты по депозитам более 1 миллиона рублей, а также апрельского обращения, когда Путин сообщил о продлении ограничительных мер в стране.