В США связали увеличение количества наличных у россиян с обращениями Путина

Россияне с начала марта сняли через банкоматы и отделения банков около 1 триллиона рублей. Это больше, чем за весь 2019 год, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.

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Увеличение количества наличных в обороте агентство, базирующееся в США, связывает с обращениями президента Владимира Путина к нации. Так, всплеск изъятия денег со счетов был зафиксирован после первого обращения главы государства 25 марта. Тогда президент сообщил, что теперь 13-процентным налогом будут облагаться доходы с депозитов и банковских вкладов в размере более миллиона рублей.

Еще один всплеск произошел после второго обращения президента 2 апреля, когда он объявил весь месяц нерабочим. «Люди были напуганы, что банки закроются на время карантина. Они запаслись деньгами по той же причине, по которой другие запасаются едой», — сказал аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

Ранее о росте запасов наличных у россиян писала газета «Ведомости». В ЦБ тенденцию объяснили условиями «повышенной неопределенности» и допустили, что россияне снимают деньги со счетов, чтобы иметь возможность расплачиваться наличными во время карантина.

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