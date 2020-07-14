Из России вывезли рекордно мало валюты

Российские банки в мае сократили объем вывоза иностранной валюты на 86 процентов — 115,9 миллиона против 843,2 миллиона долларов за аналогичный период прошлого года. Это рекордно низкий показатель за время ведения статистики, свидетельствуют данные Центрального банка России.

Данные взяты по всем валютам в пересчете на доллары. Если брать только американский доллар, то апреле банки вывезли 454,5 миллиона долларов, а в мае на 74 процента меньше — 104,5 миллиона долларов. Самый высокий показатель за текущий год пришелся на март, тогда объем составил более 1,207 миллиарда долларов.

Вместе с тем в мае объем ввозимой валюты в страну сократился на 38 процентов по сравнению с прошлым годом — 918,6 миллиона против 1,268 миллиарда долларов соответственно. В апреле объем иностранной валюты, который банки ввезли в страну, составил 1,443 миллиарда долларов. Наивысший показатель по притоку за год 6,086 миллиарда зафиксирован в марте.

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