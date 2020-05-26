Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты

В марте на фоне пандемии коронавируса и падения финансовых рынков российские банки ввезли в страну почти пять миллиардов наличных долларов и более миллиарда евро. Об этом свидетельствует статистика Банка России.

По сравнению с февралем, поставки американской валюты выросли почти в 9,6 раза. Эта сумма оказалась рекордной. Больше банки ввозили лишь в марте и декабре 2014 года.

24 апреля стало известно, что россияне на фоне обвала курса рубля начали массово забирать иностранную валюту из банков. За март выведено около пяти миллиардов долларов. Отток произошел на фоне обвала курса рубля из-за падения цен на нефть, которое произошло после разрыва сделки ОПЕК+ 6 марта.

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1 апреля президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который облагает налогом доход с банковских вкладов и долговых ценных бумаг. Взимать новый налог начнут только с 2021 года, то есть первые выплаты поступят в бюджет в 2022-м. Налог на вклады коснется только тех депозитов, доход по которым превышает определенный порог, причем взиматься он будет только с превышения этой суммы. Она равна доходу со вклада в миллион рублей по условиям ключевой ставки Центробанка.

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