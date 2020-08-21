Курс доллара взлетел

В пятницу, 21 августа, курс доллара в ходе торгов на Московской бирже впервые с апреля превысил 75 рублей, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 17:10 он скорректировался до 74,88 рубля, однако с начала суток российская валюта подешевела на 1,5 процента. Евро впервые за пять месяцев поднялся выше 88 рублей, дойдя до 88,02 рубля.

С начала недели обе валюты подорожали почти на два рубля. Поводом для это стали как опасения по поводу восстановления спроса на сырье и усиление геополитических рисков на фоне протестов в Белоруссии.

Цены на нефть в пятницу потеряли более процента. Сорт Brent опустился до 44,33 доллара за баррель, а WTI — до 42,2 доллара. Инвесторов насторожило слишком слабое сокращение коммерческих запасов сырья в США.

Ранее стало известно, что Россия оказалась одним из главных нарушителей сделки ОПЕК+. В среднем с марта по июль она добывала на 283 тысячи баррелей нефти в сутки больше, чем полагалось по квоте.