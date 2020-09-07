Курс евро взлетел выше 90 рублей впервые с февраля 2016 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже в понедельник, 7 сентября.

По состоянию на 13:02 по московскому времени курс европейской валюты в моменте достиг 90,1 рубля. Курс доллара поднялся выше 76 рублей. По состоянию на 12:50 американская валюта стоила 76,01 рубля.

Ранее эксперты оценили резкое падение рубля к основным валютам в течение первой недели сентября. По мнению аналитиков, обвал, вызванный политической конъюнктурой, окажется единичным событием и в долгосрочной перспективе не будет влиять на валютные курсы.