Кремль отреагировал на обвал курса рубля

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на обвал курса рубля. По его словам, определенная волатильность национальной валюты наблюдалась и раньше. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Чаще всего, практически всегда рубль потом откатывался назад, я имею в виду рубль потом уже рос, подрастал обратно», — заверил Песков. По его словам, мониторинг ситуации с национальной валютой ведется ежедневно.

Песков также прокомментировал ситуацию с макроэкономическими показателями России. По его словам, хотя на экономику России и влияет общая нестабильность мировых рынков, в целом показатели страны защищены благодаря политике правительства.

Курс рубля резко обвалился к основным валютам в первую неделю сентября 2020 года. В понедельник, 7 сентября, обвал достиг пика. В ходе торгов на Московской бирже евро стоил 90 рублей впервые с 2016 года, доллар превысил отметку в 76 рублей. На момент написания материала курс европейской валюты составлял 89,24 рубля, американской — 75,87 рубля.