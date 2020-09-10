План по спасению экономики обернулся проблемами для Европы

План по спасению экономики Европы от кризиса, вызванного пандемией коронавируса, обернулся проблемами для еврозоны. Причиной стало укрепление евро, которое ударило по конкурентоспособности европейских товаров на мировом рынке. Об этом пишет The New York Times.

В ходе пандемии коронавируса европейская экономика получила широкую поддержку как со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ) в рамках общей денежно-кредитной политики, так и на уровне отдельных государств в виде правительственных стимулов. Однако результатом действий европейских властей стал рост курса евро по отношению к доллару на 10 процентов. Вслед за укреплением евро упали продажи европейских товаров, поскольку они стали более дорогими для покупателей, расплачивающихся в другой валюте, и менее конкурентоспособными по отношению к товарам из других стран.

Из-за укрепления евро Еврокомиссия (ЕК) и ЕЦБ столкнулись с серьезной дилеммой. «Любая попытка искусственно ослабить европейскую валюту может быть истолкована как нарушение де-факто существующего "пакта о ненападении" между крупнейшими экономиками мира, который сейчас препятствует развязыванию валютных войн», — отмечает издание.

В четверг, 10 сентября, на заседании ЕЦБ подчеркнул, что не таргетирует курс единой валюты. Кроме того, несмотря на проблемы с укреплением евро, регулятор оставил денежно-кредитную политику неизменной и сохранил ключевую ставку и ставку по депозитам на прежнем уроне — 0 процентов и 0,5 процента соответственно. Однако из-за замедления восстановления европейской экономики ожидается, что в дальнейшем регулятор пойдет на дополнительные стимулы до конца года, считает Reuters.