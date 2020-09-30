Европейская экономика обрела уверенность

Экономика стран еврозоны обрела уверенность в себе после прохождения пика кризиса, вызванного пандемией коронавируса, пишет Bloomberg. Соответствующий статистический индикатор, рассчитываемый Еврокомиссией, растет пятый месяц подряд.

По состоянию на конец сентября он по-прежнему на 30 процентов ниже докризисного уровня, однако выше ожиданий аналитиков. Помимо прочего, это сказывается на курсе евро, помогая укреплять его.

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При этом некоторые экономисты считают, что европейская экономика демонстрирует признаки «усталости от восстановления», которое скоро закончится или, по крайней мере, замедлится. Европейский центробанк (ЕЦБ) на этом фоне ожидает, что свежая статистика отразит отрицательную инфляцию, и готовится принимать дополнительные стимулирующие меры, смягчая денежно-кредитную политику.

Регулятор опасается, что крупнейшей в истории программы количественного смягчения (QE), предусматривающей скупки государственных и корпоративны облигаций разных стран у коммерческих банков на 1,3 триллиона евро, может не хватить.

Улучшаются также показатели Швеции, которая членствует в Евросоюзе, но не входит в еврозону. Национальный индикатор тоже растет на протяжении пяти месяцев. Местный ЦБ прогнозирует спад ВВП на 3,6 процента по итогам года, что противоречит опасениям скептиков, не одобрявших политику правительства по отказу от полноценного карантина.