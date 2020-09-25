Вторая экономика Европы рекордно задолжала

Госдолг Франции по состоянию на конец июня достиг рекордно высокого уровня в 114,1 процента от ВВП, сообщил Национальный институт статистики и экономических исследований (Insee).

Это на 12,7 пункта выше, чем в прошлом квартале. Франция столкнулась с самым крупным увеличением государственной задолженности за весь период ведения статистики с 1995 года. В денежном выражении долг второй экономики Европы достиг 2,6 триллиона евро.

Расходы были связаны с финансированием мер, принимаемых в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Например, власти направили средства на программу выплат пособий по технической безработице. В конце 2019 года госдолг Франции находился на отметке 98,1 процента ВВП.

Экономика страны сократилась на 13,8 процента во втором квартале 2020 года по сравнению с первым, что стало рекордным спадом за 70 лет. В первом квартале Франция пережила падение в 5,9 процента.