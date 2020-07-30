Главная экономика Европы рекордно рухнула

Экономика Германии во втором квартале 2020 года рухнула на 10,1 процента к предыдущему кварталу. Это стало рекордным спадом с начала ведения учета, то есть с 1970 года. Об этом свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis).

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Во втором квартале резко сократились как экспорт, так и импорт товаров и услуг, а также расходы потребителей. Увеличились только государственные траты. Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали, что немецкая экономика сократится на 9 процентов по сравнению с предыдущим кварталом.

В годовом выражении ВВП главной экономики Европы в апреле-июне упал на 11,7 процента. Безработица в Германии в июле осталась на уровне 6,4 процента.

В первом квартале ВВП страны сократился на 2,2 процента по сравнению с последними тремя месяцами 2019 года. Таким образом, экономика Германии пережила рекордный спад со времен мирового финансового кризиса 2008-2009 годов.

В июле лидеры ЕС согласовали план спасения экономики Европы на 750 миллиардов евро после многодневных переговоров. 500 миллиардов евро будут выделены в виде безвозвратной помощи наиболее пострадавшим от коронавирусов странам, 250 миллиардов направят на кредиты. Также был принят бюджет на 2021–2027 годы размером 1,074 триллиона евро.