Россия предрекла Германии выигрыш от вывода войск США

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов предрек преимущества для Германии после вывода части американских войск из страны. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, вывод военных скажется на безопасности ФРГ, политически Берлин, вероятно, даже останется в выигрыше. «Германии ничего не угрожает», — заметил Ульянов.

Он отметил, что решение администрации США о передислокации части войск может повлиять только на экономическую ситуацию в районах, которые расположены вокруг американских военных баз.

Ранее президент США Дональд Трамп усомнился в необходимости защищать Германию от России. По его словам, Берлин платит Москве миллиарды долларов в год за энергию.

29 июля министр обороны США Марк Эспер сообщил, что Пентагон выведет из Германии около 11,9 тысячи расквартированных там военнослужащих, а также перенесет штаб Европейского командования ВС США в Бельгию. Из перемещаемых военных около 5,6 тысячи отправятся в другие страны НАТО, а еще 6,4 тысячи вернутся в США и будут находиться в Европе на ротационной основе. Они будут нести службу в том числе на востоке и в районе Черного моря с целью сдерживания России.