США выведут из Германии тысячи военных

Пентагон выведет из Германии около 11,9 тысячи расквартированных там военнослужащих, а также перенесет штаб Европейского командования ВС США в Бельгию. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер, сообщает Reuters

Таким образом численность войск США в ФРГ снизится с примерно 36 до 24 тысяч. По словам Эспера, передислокация американских сил произойдет в течение ближайших недель. Из перемещаемых военных около 5,6 тысячи отправятся в другие страны НАТО, а еще 6,4 тысячи вернутся в США и будут находиться в Европе на ротационной основе. Они будут нести службу в том числе на востоке и в районе Черного моря с целью сдерживания России.

Газета The Wall Street ранее сообщила, что штаб Европейского командования ВС США перенесут из Германии в Бельгию, а авиационные части с многофункциональными истребителями — в Италию.

6 июня администрация президента США Дональда Трампа объявила о решении сократить численность американского военного контингента, размещенного в Германии. Причиной тому глава Белого дома назвал недостаточное участие немецкого государства в формировании военного бюджета НАТО — он обвинил ФРГ в нарушении договоренностей о военных отчислениях.