США перебросят войска ближе к границам России с целью ее «сдерживания». Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер, сообщает РИА Новости.

Сообщается, что часть войск Европейского командования ВС США будет на ротационной основе нести службу «на востоке и в районе Черного моря». Смысл этого, по словам Эспера — «усиливать сдерживание» России и укреплять безопасность союзников США на юго-восточном фланге.

Он также допустил возможность того, что дополнительные военные силы будут направлены в Польшу и Прибалтику. Заявление министра обороны было сделано на фоне планов США вывести из Германии часть находящихся там войск — примерно 11,9 тысячи военнослужащих.

В начале июня польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что надеется на перевод американских войск из Германии в Польшу в скором времени. Ранее Анджей Дуда неоднократно просил Пентагон увеличить военное присутствие в республике и даже обещал построить базу под названием «Форт Трамп» за два миллиарда долларов.

В июне 2019 года стало известно о договоренностях Вашингтона и Варшавы по размещению в Польше дополнительного контингента войск. Общая численность американского подразделения в этой стране может достигнуть 5,5 тысячи человек. Командование рассчитывает, что это позволит «повысить качество» американской группировки.