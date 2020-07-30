Пушков оценил планы США перебросить военных к границам России

Российский сенатор Алексей Пушков оценил в своем Twitter-аккаунте планы США перебросить часть своих военных к границам России.

По его словам, вывод почти 12 тысяч военных США из Германии не скажется на весе Берлина в Европе, «что бы там ни думали в США». «Этот вес определяется другим», — заметил Пушков.

Он также отметил, что переброска американских войск в Польшу и страны Балтии стала бы нарушением Основополагающего Акта Россия – НАТО 1997 года. «Это было бы опасной провокацией», — предупредил он.

Ранее министр обороны США Марк Эспер сообщил, что Пентагон выведет из Германии около 11,9 тысячи расквартированных там военнослужащих, а также перенесет штаб Европейского командования ВС США в Бельгию. По словам Эспера, передислокация американских сил произойдет в течение ближайших недель. Из перемещаемых военных около 5,6 тысячи отправятся в другие страны НАТО, а еще 6,4 тысячи вернутся в США и будут находиться в Европе на ротационной основе. Они будут нести службу в том числе на востоке и в районе Черного моря с целью сдерживания России.

В Основополагающий акт Россия – НАТО от 1997 года входит прямой запрет на дислоцирование на постоянной основе существенных вооруженных сил и вооружений альянса на территории восточноевропейских странах, которые вступили в блок после 1997 года.