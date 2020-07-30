Трамп оценил необходимость защищать Германию от России

Президент США Дональд Трамп вновь пришел в недоумение, зачем США должны защищать Германию от России. Об этом он написал в Twitter.

По его словам, Германия платит России миллиарды долларов в год за энергию. «А мы должны защищать Германию от России. Что это за дела?», — задался вопросом Трамп.

Он добавил, что Германия сильно просрочила свою двухпроцентную пошлину в НАТО. «Так что мы выводим кое-какие войска из Германии!», — добавил американский президент.

Ранее министр обороны США Марк Эспер сообщил, что Пентагон выведет из Германии около 11,9 тысячи расквартированных там военнослужащих, а также перенесет штаб Европейского командования ВС США в Бельгию. По словам Эспера, передислокация американских сил произойдет в течение ближайших недель. Из перемещаемых военных около 5,6 тысячи отправятся в другие страны НАТО, а еще 6,4 тысячи вернутся в США и будут находиться в Европе на ротационной основе. Они будут нести службу в том числе на востоке и в районе Черного моря с целью сдерживания России.