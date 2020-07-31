Вторая экономика Европы пережила рекордный спад

ВВП Франции сократился на 13,8 процента во втором квартале 2020 года по сравнению с первым, что стало рекордным спадом за 70 лет. Об этом сообщил Национальный институт статистики и экономических исследований страны (INSEE).

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Потребление сократилось на 11 процентов, экспорт — на 25,5 процента, импорт — на 17,3 процента, а государственные расходы — на 8 процентов. В годовом выражении ВВП упал на 19 процентов.

В первом квартале вторая экономика Европы пережила падение в 5,9 процента. Снятие ограничений привело к постепенному восстановлению экономической активности в мае и июне после того, как в апреле был пройден пик кризиса, говорится в отчете.

Ранее стало известно, что экономика Германии во втором квартале 2020 года рухнула на 10,1 процента к предыдущему кварталу, что стало рекордным спадом с 1970 года.

В июле лидеры ЕС смогли согласовать план по спасению экономики Европы на 750 миллиардов евро. 500 миллиардов евро планируют выделить в виде безвозвратной помощи наиболее пострадавшим от коронавирусов странам, еще 250 миллиардов направят на кредиты.