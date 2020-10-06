Европе понадобился новый план спасения экономики

Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что ведомство готово принять в случае надобности новые денежно-кредитные стимулы для спасения экономики еврозоны. План включает в себя, в том числе, снижение ключевой процентной ставки. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Материалы по теме На обочине Конкурента Tesla обвинили в грандиозной лжи. Слава и миллиарды соперника Илона Маска тают на глазах «Мы хотели обогатить людей» Стив Джобс заставил весь мир покупать iPhone. Но сейчас у Apple есть кое-что помощнее

По словам Лагард, восстановление экономики еврозоны «выглядит немного менее устойчивым» из-за второй волны коронавируса в таких странах, как Франция и Испания. По прогнозам президента ЕЦБ, объем ВВП региона не вернется к докризисным уровням до конца 2022 года. В настоящее время ставка по депозитам ЕЦБ находится на уровне минус 0,5 процента годовых.

Ранее стало известно, что ЕЦБ пересмотрит денежно-кредитную политику и повысит целевой показатель по инфляции ради будущего экономики и ее роста. Это с большой долей вероятности приведет к ослаблению евро, отмечают эксперты.

В середине лета лидеры стран ЕС согласовали план по спасению экономики, который рассчитан на 750 миллиардов евро. Большую часть этих денег (500 миллиардов) направят на безвозвратные гранты для наиболее пострадавших от пандемии стран ЕС.