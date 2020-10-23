В Кремле рассказали о заинтересованности Путина в «реанимации» отношений с США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о заинтересованности российского лидера Владимира Путина в «реанимации» отношений с США. Об этом он заявил в интервью в программе «Большая игра» на Первом канале, выпуск которой опубликован на сайте.

По словам Пескова, глава России отдает себе отчет в том, что риторика кандидата в президенты и непосредственно президента, который уже занял свое кресло, это две совершенно разные риторики. Он отметил, что Путин как был, так и остается заинтересован в «реанимации» отношений с США.

Представитель Кремля подчеркнул, что Путин готов выстраивать отношения с любым президентом, которого выберут американцы. Он добавил, что нельзя говорить о том, что один из кандидатов в президенты США предпочтительнее для России.

Песков также заявил, что Трамп не «милее» для России, так как в годы его президентства принималось огромное количество антироссийских санкций и недружественных шагов. Он объяснил, что в России заинтересованы в любом американском лидере, который понимал бы, «что же действительно в интересах Соединенных Штатов Америки в контексте двусторонних российско-американских отношений».

Ранее пресс-секретарь президента России рассказал о том, как российский лидер Владимир Путин относится к русофобии в США. По словам Пескова, глава государства прекрасно понимает, что традиционно с приближением президентских выборов в США нарастает русофобская риторика. Он отметил, что Путин осознает и то, что «на алтаре внутренней политики США» есть стандартное место для ненависти к России, которое «существует там испокон веков».