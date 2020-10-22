Песков рассказал об отношении Путина к русофобии в США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, как российский лидер Владимир Путин относится к русофобии в США. Об этом он заявил в интервью программе «Большая игра» на Первом канале, передает ТАСС.

По словам Пескова, глава государства прекрасно понимает, что традиционно с приближением президентских выборов в США нарастает русофобская риторика. Он отметил, что Путин осознает и то, что «на алтаре внутренней политики США» есть стандартное место для ненависти к России, которое «существует там испокон веков».

Ранее Песков рассказал о том, что сейчас доверие между мировыми лидерами находится на минимальном уровне. Он отметил, что сложившуюся ситуацию даже можно назвать «дефицитом доверия». При этом представитель Кремля объяснил, что данный вопрос зависит от уровня двусторонних отношений президента России с его визави в других странах.