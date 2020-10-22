В Кремле рассказали о минимальном уровне доверия между мировыми лидерами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, что сейчас доверие между мировыми лидерами находится на минимальном уровне. Об этом сообщает РИА Новости.

Песков отметил, что сложившуюся ситуацию даже можно назвать «дефицитом доверия». При этом представитель Кремля объяснил, что данный вопрос зависит от уровня двусторонних отношений президента России с его визави в других странах. Пресс-секретарь добавил, что «с кем-то диалог получается более откровенный, более продуктивный, с кем-то нет».

Ранее Песков заявил о появившейся надежде на продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3). Представитель Кремля выразил надежду, что договор может быть продлен на год, а «чудовищные разногласия» между сторонами удастся преодолеть.