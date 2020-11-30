Россия обвинила Германию в нарушении Конвенции ОЗХО из-за Навального

Россия обвинила Германию в нарушении Конвенции Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) из-за отказа сотрудничать по ситуации вокруг Алексея Навального. Об этом говорится в заявлении российской делегации, распространенном на открывшейся 25-й сессии Конференции государств-участников ОЗХО, пишет ТАСС.

Представители российской делегации напомнили, что Берлин с самого начала противостоял расследованию случившегося с блогером. Этому свидетельствует отказ от сотрудничества с российскими правоохранительными органами, «вопиющее игнорирование или формальные отписки уже на пять запросов от Генпрокуратуры РФ».

В заявлении подчеркивается, что согласно 7-й и 9-й статье Конвенции, государства-участники должны предоставлять друг другу правовую помощь и принимать все возможные меры для прояснения неясных вопросов путем обмена информацией и двусторонних консультаций.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа оппозиционера отправили в клинику в Берлине. Бундесвер позже заявил об обнаружении в организме Навального следов вещества из группы «Новичок».

17 сентября члены команды Навального сообщили, что после сообщений о госпитализации они вернулись в его номер томской гостиницы, собрали там всевозможные предметы и передали их европейским специалистам уже после транспортировки оппозиционера в берлинскую клинику. Происхождение бутылки с водой при этом не до конца ясно: по версии МВД России, бутылку, которая была доставлена в Германию, перевозила соратница Навального Мария Певчих, но она приобрела ее уже после того, как уехала из Томска. Российская полиция намерена опросить Певчих, но она постоянно проживает в Великобритании и не выходит на связь с правоохранительными органами.