Путин заявил об интересе России прояснить ситуацию с Навальным

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами СПЧ заявил, что Россия заинтересована прояснить ситуацию с Алексеем Навальным. Об этом РИА Новости сообщил глава СПЧ Валерий Фадеев.

Как он рассказал, во время встречи член СПЧ Николай Сванидзе затронул тему Навального и спросил, почему не возбуждается уголовное дело. «Президент очень подробно объяснил, почему уголовное дело не заведено: ведется проверка по этому факту, но невозможно завести уголовное дело, потому что нет документов надлежащих, в частности нет ничего от немецкой стороны», — сказал Фадеев.

По его словам, Владимир Путин отметил, что российская сторона много раз запрашивала документы у немецкой стороны, утверждающей о якобы найденных у блогера следах яда «Новичок». «Никаких документов нет, на основании чего заводить уголовное дело? И президент заверил, что мы здесь, в России, власти России, конечно, чрезвычайно заинтересованы в том, чтобы это дело расследовать», — добавил Фадеев.

Ранее посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр сказал, что ответ Берлина на запросы России о правовой помощи по делу Алексея Навального может занять до двух лет. Посол подчеркнул, что Берлин не отказывался отвечать на четыре направленных запроса. Он пояснил, что они были приняты и переданы правительством в Федеральное ведомство юстиции и уже оно держит контакт с российскими коллегами по этим запросам.

Самочувствие Навального резко ухудшилось утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет совершил экстренную посадку в Омске. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику. Немецкие специалисты заявили, что в его организме были найдены следы вещества из группы «Новичок». При этом российские врачи ядов в организме Навального не обнаружили.

После произошедшего российские Генпрокуратура и МИД неоднократно указывали, что Минюст Германии не ответил ни на один из вопросов по запросу российской стороны в отношении дела Навального.