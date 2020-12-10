Названы сроки ответа Германии на запрос России по делу Навального

Ответ Берлина на запросы России о правовой помощи по делу Алексея Навального может занять до двух лет. Такой срок назвал посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр в интервью РИА Новости.

По словам дипломата, для такого ответа требуется длительное время, и даже Россия не будет исключением, если аналогичное обращение будет направлено ей. «Если это касается запросов о правовой помощи по уголовным делам, то на ответ может потребоваться от нескольких месяцев до двух лет», — отметил фон Гайр.

Посол подчеркнул, что Берлин не отказывался отвечать на четыре направленных запроса. Он пояснил, что они были приняты и переданы правительством в Федеральное ведомство юстиции, и уже оно держит контакт с российскими коллегами по этим запросам.

Самочувствие Навального резко ухудшилось утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет совершил экстренную посадку в Омске. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику. Немецкие специалисты заявили, что в его организме были найдены следы вещества из группы «Новичок». При этом российские врачи ядов в организме Навального не обнаружили.

После произошедшего российские Гепрокуратура и МИД неоднократно указывали, что Минюст Германии не ответил ни на один из вопросов по запросу российской стороны в отношении дела Навального.