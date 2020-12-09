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Кремль рассказал о разговоре Путина и Меркель о Навальном

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Михаил Климентьев / Reuters

Президент России Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель тему блогера Алексея Навального в ходе недавнего телефонного разговора, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в среду, 9 декабря.

В ответ на вопрос, почему об этом ничего не было сказано в сообщении пресс-службы по итогам переговоров, Песков объяснил, что Кремль сообщает о тех темах, которые лидеры обсуждают развернуто и которые имеют важное значение.

Телефонный разговор российского лидера и канцлера Германии состоялся 7 декабря. В тот день на сайте Кремля сообщалось, что стороны обсудили вакцину против коронавируса, реализацию проекта «Северный поток-2», ситуацию в Нагорном Карабахе и урегулирование в Донбассе. В частности, была высказана озабоченность в связи с отсутствием прогресса в реализации политических аспектов Минских соглашений.

1 декабря пресс-секретарь президента России заявил, что Путин при принятии каких-либо решений не учитывает действия несистемной оппозиции, в том числе Алексея Навального.

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