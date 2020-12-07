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Путин обсудил с Меркель Карабах и Донбасс

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщается на сайте Кремля в понедельник, 7 декабря.

В частности, российский лидер обсудил с Меркель вакцину против коронавируса, ситуацию в Нагорном Карабахе и урегулирование в Донбассе.

«Путин и Меркель с удовлетворением констатировали, что в целом соблюдается перемирие в Донбассе», — говорится в сообщении.

В то же время в ходе переговоров была высказана озабоченность в связи с отсутствием прогресса в реализации политических аспектов минских соглашений.

Кроме того, стороны обсудили вопросы, связанные с реализацией проекта «Северный поток-2».

5 декабря посольство США в Берлине призвало Германию и Европейский союз (ЕС) наложить мораторий на строительство газопровода.

Россия, Армения и Азербайджан 9 ноября приняли совместное заявление о прекращении огня. Согласно документу, воюющие стороны остаются на занятых ими позициях. Кроме того, до 1 декабря под контроль Азербайджану передаются Лачинский, Газахский и Кельбаджарский районы. Российские миротворцы будут находиться вдоль линии соприкосновения Лачинского коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией.

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