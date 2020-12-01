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Кремль исключил влияние Навального на работу Путина

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин при принятии каких-либо решений не учитывает действия несистемной оппозиции, в том числе Алексея Навального, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Таким образом он исключил влияние блогера на работу главы государства, пишет РИА Новости во вторник, 1 декабря.

«Нет, эти позиции не учитываются», — сказал Песков в ответ на вопрос, принимает ли российский лидер решения назло или в противовес каким-то оппозиционным силам.

Ранее во вторник в СМИ появилась информация о том, что московские следователи проводят проверку после высказываний Навального на радиостанции «Эхо Москвы» 27 ноября. В речи блогера следователи обнаружили призывы к насильственному изменению конституционного строя в России.

В тот же день Навальный, выступая в Европарламенте по видеосвязи, призвал Евросоюз по-новому наказывать российских олигархов — применять против них адресные денежные санкции.

Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа, самолет совершил экстренную посадку в Омске. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику, специалисты которой заявили об обнаружении в организме россиянина следов вещества из группы «Новичок». Российские врачи, которые также провели исследования, ядов не обнаружили. После выздоровления Навальный заявил о причастности российского руководства к его отравлению.

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