Слова Навального на «Эхе Москвы» проверят на призыв к свержению власти

В Москве следователи проверят высказывания Алексея Навального на радиостанции «Эхо Москвы» на призывы к свержению власти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, проверку начали 30 ноября. Поводом стали слова политика, которые он произнес 27 апреля в прямом эфире программы «Разворот». В речи Навального следователи обнаружили призывы к насильственному изменению конституционного строя в России.

Ранее сообщалось, что Навальный призвал ЕС применить санкции против российских олигархов. В ходе выступления в Европарламенте по видеосвязи он ответил, что введение ограничительных мер в отношении руководителей российских спецслужб — несущественно, так как у них меньше имущества и банковских счетов в Европе. Блогер считает, что такие меры следует направить против олигархов.

Новые санкции, как считает Навальный, можно применить в качестве реакции на его предполагаемое отравление, а также как ответ на проведение выборов в России, на которые, по словам блогера, не пускают оппозиционных кандидатов.

15 октября Евросоюз ввел санкции против шести россиян из-за ситуации с Навальным. В частности, под ограничения попали директор ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин и другие. Им запрещен въезд на территорию Евросоюза, а их финансовые активы в европейских банках заморожены.

Самочувствие Алексея Навального резко ухудшилось утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет совершил экстренную посадку в Омске. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику. Немецкие специалисты заявили, что в его организме были найдены следы вещества из группы «Новичок». Российские врачи ядов в организме Навального не обнаружили.