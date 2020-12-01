СК опроверг информацию о проверке слов Навального на экстремизм

Следственный комитет (СК) России опроверг сообщения о том, что ведет проверку высказывания Алексея Навального на экстремизм. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Необходимо подчеркнуть, что Следственный комитет всегда оперативно информирует общественность обо всех значимых доследственных проверках и уголовных делах, находящихся в производстве ведомства», — отметили в СК и призвали СМИ распространять лишь проверенные сообщения от официальных источников.

О том, что следователи проверят высказывания Навального на радиостанции «Эхо Москвы» на призывы к свержению власти, сообщал ранее ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органов. Отмечалось, что поводом для проверки стали слова политика, которые он произнес 27 апреля в прямом эфире программы «Разворот». В речи Навального следователи обнаружили призывы к насильственному изменению конституционного строя в России.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что пересмотрел эфир с Навальным и не нашел там экстремизма. По его мнению, задача проверки — «напугать, чтобы [Навальный] не вернулся в Россию».

В настоящее время Навальный находится в Германии, куда его доставили 22 августа в состоянии комы. Самочувствие политика резко ухудшилось 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Немецкие специалисты заявили, что в организме Навального были найдены следы вещества из группы «Новичок». Российские врачи ядов не обнаружили.