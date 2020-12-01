Венедиктов отреагировал на попытку найти в словах Навального экстремизм

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов отреагировал на попытку следователей проверить высказывания Алексея Навального в эфире радиостанции на предмет призыва к свержению власти. Он прокомментировал эти обвинения в своем Telegram-канале.

«Пересмотрел я эфир с Навальным — экстремизма там, конечно, нет, потому и более полугода никто претензий не предъявлял ему», — заметил Венедиктов. По его мнению, задача проверки — «напугать, чтобы [Навальный] не вернулся в Россию».

Венедиктов также добавил, что блогера и студента ВШЭ Егора Жукова «осудили за меньшее» по этой статье. Жукова приговорили к трем годам условно за видеоролики, которые обвинение посчитало призывами к мятежу. В комментарии «Интерфаксу» главред подчеркнул, что на радиостанцию никто из силовиков с претензиями по поводу слов Навального не обращался.

Он уточнил, что экстремизм в высказываниях заметили бы вскоре после эфира. По словам Венедиктова, правоохранительные органы следят за каждым выступлением Навального «весьма пристально», а все материалы «Эха Москвы» попадают в мониторинг Роскомнадзора.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что московские следователи изучат высказывания Алексея Навального, прозвучавшие в эфире программы «Разворот» на «Эхе Москвы» 27 апреля. Его подозревают в экстремизме, а именно — в призывах к свержению власти.

В настоящее время Навальный пребывает в Германии, куда его 22 августа транспортировали в состоянии комы. Его самочувствие резко ухудшилось утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Немецкие специалисты заявили, что в организме были найдены следы вещества из группы «Новичок». Российские врачи ядов в организме Навального не обнаружили.