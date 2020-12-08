Глава МИД России Сергей Лавров заявил о проблемах России в отношениях с Германией. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, между Москвой и Берлином накопилось немало серьезных проблем, которые продолжают множиться. «В этом смысле диалог по всем линиям — межправительственной, межпарламентской, межобщественной — обретает особое значение на данном этапе», — подчеркнул дипломат.

Отношения между странами обострились на фоне произошедшего с блогером Алексеем Навальным летом 2020-го. 20 августа ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа оппозиционера отправили в клинику в Берлине. Бундесвер позже заявил об обнаружении в организме Навального следов вещества из группы «Новичок».

Помимо этого, отношения Москвы и Берлина обострились после убийства подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили в августе 2019 года. Хангошвили — боевик «Имарата Кавказ» (запрещенная в России террористическая организация), он воевал против России на стороне чеченских боевиков Шамиля Басаева, Абу аль-Валида и Аслана Масхадова. В 2002 году его объявили в розыск по подозрению в терроризме. По мнению властей Германии, к преступлению причастны государственные органы России или Чеченской Республики.

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