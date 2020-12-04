В России назвали условие для проведения саммита «нормандской четверки»

Посол России в США Анатолий Антонов назвал условие для проведения нового саммита «нормандской четверки». Интервью с российским дипломатом было опубликовано в официальном Facebook-аккаунте посольства.

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По словам Антонова, организация подобной встречи будет уместной только после того, как Украина выполнит все решения, которые были приняты в рамках «Нормандского саммита» в Париже год назад. Посол также посоветовал Украине перестать критиковать Минские соглашения и начать выполнять их положения в указанном порядке.

Российский дипломат подчеркнул, что из семи шагов, которые должны были быть завершены к апрелю 2020 года, на данный момент отчасти реализованы лишь два. Он добавил, что успехи были достигнуты только в обмене пленными укреплению режима прекращения огня, и возложил ответственность на невыполнение остальных обязательств на Киев.

Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук призвал Россию определиться со своей позицией относительно комплекса договоренностей, достигнутых в рамках «нормандского формата».

Переговоры по Донбассу проходят в Минске с 2014 года. В феврале 2015-го состоялась встреча лидеров стран «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия), по итогам которой был приняты Минские соглашения, предусматривающие, в частности, прекращение огня и обмен пленными.

Последний саммит в «нормандском формате» на высшем уровне прошел в Париже 9 декабря 2019 года. Его участники подписали итоговое коммюнике, которое предполагает дальнейшее выполнение Минских соглашений.

Конфликт в Донбассе начался в 2014 году, когда часть Донецкой и Луганской областей объявила независимость после смены центральной власти на Украине. Киев обвиняет Россию в оккупации этих территорий. Москва отвергает претензии.