Кравчук призвал Россию определиться по договоренностям «нормандской четверки»

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук призвал Россию определиться со своей позицией относительно комплекса договоренностей, достигнутых в рамках «нормандского формата». Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Леонид Кравчук принципиально требует от российской стороны как участника ТКГ взять на себя политическую ответственность и официально определить свою позицию о необходимости выполнить договоренности, достигнутые на высшем уровне в Париже в 2019 году, до конца этого года», — говорится в заявлении делегации.

Переговоры по Донбассу проходят в Минске с 2014 года. В феврале 2015-го состоялась встреча лидеров стран «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия), по итогам которой был приняты Минские соглашения, предусматривающие, в частности, прекращение огня и обмен пленными.

Последний саммит в «нормандском формате» на высшем уровне прошел в Париже 9 декабря 2019 года. Его участники подписали итоговое коммюнике, которое предполагает дальнейшее выполнение Минских соглашений.

Конфликт в Донбассе начался в 2014 году, когда часть Донецкой и Луганской областей объявила независимость после смены центральной власти на Украине. Киев обвиняет Россию в оккупации этих территорий. Москва отвергает претензии.