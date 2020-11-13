Стало известно о новом плане Украины в Донбассе

Украина подготовила новые детали к предложенному Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Плану действий по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

Как стало известно, новый план действий включает в себя «максимально подробно проработанную» процедуру передачи контроля над границей до начала избирательной кампании в органы местного самоуправления.

«Уже на первом этапе ОБСЕ должна обеспечить максимальный контроль над границей. Параллельно будет создана специальная подгруппа в ТКГ для обработки процедуры восстановления Украиной контроля», — рассказал собеседник агентства.

Ключевой составляющей плана является демилитаризация неподконтрольных Киеву территорий. Речь идет о выводе наемников, тяжелого вооружения, демобилизации комбатантов. В рамках миссии ОБСЕ предлагается создать подразделение численностью до 1500 человек — профессиональных полицейских.

План предусматривает возврат имущества физическим и юридическим лицам после международного аудита активов.

Ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук назвал Минские соглашения 2015 года «политической петлей на шее» Киева.