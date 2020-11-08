Украина признала невыполнимыми Минские соглашения по Донбассу

Минские соглашения по Донбассу в их нынешней редакции являются невыполнимым планом урегулирования конфликта. Об этом заявил ТАСС представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), первый президент республики Леонид Кравчук.

По его словам, Верховная Рада не отказывается от возможности проведения местных выборов на территории нынешних самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) и предоставления им возможностей самоуправления. Однако это может произойти только после их полной демилитаризации и перехода под контроль Киева.

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В Минских соглашениях прописана иная последовательность действий, поэтому они требуют редакции, считает представитель Украины. «Мы должны взять территорию под контроль и отвечать перед мировым сообществом за то, как будем проводить выборы, чтобы все делалось по закону», — сказал политик.

Кравчук имеет в виду пункт Минских соглашений о передаче контроля Украине над границей ЛНР и ДНР с Россией и выводе всех незаконных вооруженных формирований. Под ними в Киеве понимают также вооруженные силы республик. В нынешней редакции соглашений этот шаг прописан в пункте 10, после проведения местных выборов и установления режима местного самоуправления.

Украина неоднократно заявляла, что Минские соглашения, заключенные в 2015 году, требуют изменений. При этом президент Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» в Париже в конце прошлого года подписал итоговое коммюнике, согласно которому соглашения не имеют альтернативы и обязательны к исполнению в том виде, в котором были приняты.