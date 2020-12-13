СМИ сообщили о второй попытке «отравления» Навального

Блогера Алексея Навального пытались «отравить» два раза. Об этом пишет The Sunday Times со ссылкой на анонимные источники в западных разведках.

Издание утверждает, что вторая попытка была предпринята, пока Навальный находился в коме. При этом, как и при первой попытке, россиянин избежал гибели благодаря дозе противоядия — атропина.

8 октября главный токсиколог Сибирского федерального округа и Омской области, заведующий отделением Омской городской больницы Скорой медицинской помощи №1 Александр Сабаев исключил вариант с отравлением Навального в больнице. По его словам, в больницу был доступ только у основной бригады местных специалистов и троих, приехавших из Москвы. «В общем-то, все, других специалистов, которые занимались пациентом, не было», — сказал он. Медик уточнил, что в токсикологическом центре подразумевается закрытый режим. Пациент при этом находился в «химически безопасном объекте», и на него не оказывалось внешнее воздействие химикатов и пищевых продуктов. Сабаев подчеркнул, что лично руководил процессом и отвечает за это.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине, а в сентябре вывели из комы и выписали. Немецкие специалисты заявили об отравлении оппозиционера веществом из группы «Новичок». Российские медики при обследовании не нашли следов ядов в организме пациента.