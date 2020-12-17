Путин ответил на вопрос о Навальном

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос журналиста Life о последних публикациях об Алексее Навальном. Трансляцию мероприятия ведет ТАСС на своем YouTube-канале.

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Корреспондент, в частности, спросил, почему все еще не возбуждено уголовное дело об отравлении Навального. По словам Путина, «пациент берлинской клинки» пользуется поддержкой спецслужб США. «Но это не значит, что его травить нужно. Кому он нужен? Если бы хотели — довели бы до конца», — сказал глава государства. Кроме того, глава государства напомнил, что супруга Навального обращалась к нему, и он разрешил отпустить его на лечение в Германию.

Путин считает, что «трюк заключается в том, чтобы напасть на первых лиц и подтянуться до определенного уровня и калибра». Он посоветовал Навальному доказывать свое влияние политической программой.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня его лечили в омской больнице, а после перевезли в клинику в Берлине. Немецкие специалисты заявили об отравлении оппозиционера веществом из группы «Новичок». Российские медики при обследовании не нашли следов ядов в организме пациента.