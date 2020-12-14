В Германии отреагировали на сообщения о втором «отравлении» Навального

В Германии отреагировали на сообщения СМИ о второй попытке «отравления» Алексея Навального, якобы совершенной, когда он находился в искусственной коме в Омске перед отправкой в немецкую клинику. Об этом сообщили «Ленте.ру» в немецком кабмине.

«Федеральное правительство приняло к сведению эти сообщения СМИ и больше не будет комментировать их», — говорится в заявлении официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта, полученном «Лентой.ру» в ответ на просьбу о комментарии.

Ранее британское издание The Times со ссылкой на источники в западных разведках сообщило, что Навального пытались отравить два раза. При этом, как и в первый раз, его жизнь удалось спасти благодаря введению противоядия — атропина.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине, а в сентябре вывели из комы и выписали. Немецкие специалисты заявили об отравлении оппозиционера веществом из группы «Новичок». Российские медики при обследовании не нашли следов ядов в организме пациента.

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