В ООН увидели нарушение прав человека в антироссийских санкциях из-за Навального

Организация Объединенных Наций (ООН) увидела признаки нарушения прав человека в санкциях, введенных против России из-за инцидента с Алексеем Навальным. Об этом в интервью РИА Новости заявила спецдокладчик СПЧ ООН по вопросу о негативном влиянии односторонних ограничительных мер на права человека Алена Духан.

Эксперт заявила, что страны, как правило, накладывают целевые санкции без судебного разбирательства, которое доподлинно бы установило вину людей, против которых вводятся ограничения. Она подчеркнула, что применение таких санкций нарушает права человека на справедливое судебное разбирательство и презумпцию невиновности. Таким образом, по словам спецдокладчика, антироссийские санкции из-за инцидента с Навальным «по своей сути нарушают права лиц, против которых направлены эти санкции».

Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа, самолет совершил экстренную посадку в Омске. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику, специалисты которой заявили об обнаружении в организме россиянина следов вещества из группы «Новичок». Российские врачи, которые также провели исследования, ядов не обнаружили. После выздоровления Навальный заявил о причастности российского руководства к его отравлению.

15 октября Евросоюз ввел санкции против шести россиян из-за ситуации с Навальным. В частности, под ограничения попали директор ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин и другие. Им запрещен въезд на территорию Евросоюза, а их финансовые активы в европейских банках заморожены. Кроме того, санкции были введены в отношении Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологий.

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