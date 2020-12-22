Раскрыт состав санкционного списка России по делу Навального

В санкционный список по делу Алексея Навального, созданный Россией в ответ на введение ограничительных мер со стороны Евросоюза, войдут десять высокопоставленных представителей Франции, Германии и Швеции. Состав списка раскрыл «Коммерсантъ» во вторник, 22 декабря.

По данным издания, под действие ограничений могут попасть два заместителя главы Минобороны ФРГ и представители Минобороны Франции, а также представители руководства Ведомства федерального канцлера ФРГ и Кабинета президента Франции. Кроме того, санкции могут коснуться руководителей лабораторий, которые были задействованы в изучении проб Навального.

Отмечается, что все указанные лица так или иначе отказались от сотрудничества с Москвой в расследовании дела Навального, а также, воспользовавшись сложившейся ситуацией, активно способствовали введению Евросоюзом новых антироссийских санкций. Как ожидается, всем им будет запрещен въезд на территорию России.

Ранее 22 декабря МИД России предупредил, что Москва расширит список представителей стран-членов Евросоюза, которым запрещен въезд в страну, в ответ на санкции, введенные из-за ситуации с Навальным. До этого на фоне введения санкций в МИД были вызваны дипломаты из посольств Франции, Швеции и Германии.

Самочувствие Алексея Навального резко ухудшилось во время перелета из Томска в Москву 20 августа, самолет совершил экстренную посадку в Омске. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику, специалисты которой заявили об обнаружении в организме россиянина следов вещества из группы «Новичок». Российские врачи, которые также провели исследования, ядов не обнаружили. После выздоровления Навальный заявил о причастности российского руководства к его отравлению.

15 октября Евросоюз ввел санкции против шести россиян из-за ситуации с Навальным. В частности, под ограничения попали директор ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин и другие. Им запрещен въезд на территорию Евросоюза, а их финансовые активы в европейских банках заморожены. Кроме того, санкции были введены в отношении Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологий.