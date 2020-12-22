В Германии отреагировали на санкции России из-за ситуации с Навальным

В Германии отреагировали на введение санкций со стороны России из-за ситуации с Алексеем Навальным, назвав их необоснованными. Об этом ТАСС сообщил источник в МИД ФРГ.

По его мнению, дело оппозиционера не является предметом двусторонних отношений Москвы и Берлина.

Собеседник агентства также рассказал, что Россия уведомила Германию о введении запрета на въезд в страну некоторых представителей аппарата правительства ФРГ, но «другие детали не были приведены».

Ранее 22 декабря МИД России предупредил, что Москва расширит список представителей стран-членов Евросоюза, которым запрещен въезд в страну, в ответ на санкции, введенные из-за ситуации с Навальным. В список, по данным газеты «Коммерсантъ», войдут десять высокопоставленных представителей Франции, Германии и Швеции: два заместителя министра обороны ФРГ и представители Минобороны Франции, а также представители руководства Ведомства федерального канцлера ФРГ и Кабинета президента Франции.

До этого в МИД были вызваны дипломаты из посольств Франции, Швеции и Германии.

Самочувствие Навального резко ухудшилось во время перелета из Томска в Москву 20 августа, самолет совершил экстренную посадку в Омске. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику, специалисты которой заявили об обнаружении в организме россиянина следов вещества из группы «Новичок». Российские врачи, которые также провели исследования, ядов не обнаружили. После выздоровления Навальный заявил о причастности руководства России к его отравлению.

15 октября Евросоюз ввел санкции против шести россиян из-за случившегося. В частности, под ограничения попали директор ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин и другие. Им запрещен въезд на территорию Евросоюза, а их финансовые активы в европейских банках заморожены. Кроме того, санкции были введены в отношении Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологий.