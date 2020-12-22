Раскрыты данные о санкциях России против стран Европы

Раскрыты данные о санкциях России против ряда стран Европы. Они коснутся некоторых граждан Германии, Франции и Швеции, рассказали «Ленте.ру» в шведском МИД.

Шведское посольство в Москве проинформировали о том, что российская сторона готовит обновленный санкционный список. Пока МИД России не конкретизировал, против каких граждан введет ответные меры.

«Мы глубоко сожалеем об этом решении. Это не меняет того, что Россия должна понести ответственность за проведение независимого международного расследования в отношении отравления [Алексея] Навального», — рассказали в пресс-службе шведского МИД.

В ведомстве добавили, что санкции ЕС отличаются от российских. Европейское объединение «руководствуется четкими критериями, согласно которым физические и юридические лица считаются причастными к преступлениям против международного права: таким, как нападение на Навального». Помимо этого, попавшие под европейские санкции якобы получают письмо с уведомлением и могут подать апелляцию. Однако санкционные списки России не публикуются открыто, не отправляются «пострадавшим» и не предполагают подачи апелляции, заявили в шведском МИД.

Ранее МИД России на фоне санкций Евросоюза, введенных против Москвы из-за инцидента с Навальным, вызвало дипломатов из нескольких европейских стран. Газета «Коммерсантъ» писала, что в санкционный список войдут десять высокопоставленных представителей Франции, Германии и Швеции.

Самочувствие Алексея Навального резко ухудшилось во время перелета из Томска в Москву 20 августа, самолет совершил экстренную посадку в Омске. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику, специалисты которой заявили об обнаружении в организме россиянина следов вещества из группы «Новичок». Российские врачи, которые также провели исследования, ядов не обнаружили. После выздоровления Навальный заявил о причастности российского руководства к его отравлению.

15 октября Евросоюз ввел санкции против шести россиян из-за ситуации с Навальным. В частности, под ограничения попали директор ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин и другие. Им запрещен въезд на территорию Евросоюза, а их финансовые активы в европейских банках заморожены. Кроме того, санкции были введены в отношении Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологий.