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ФСИН назвала обычной практикой процесс по замене срока Навальному

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Алексей Навальный
Алексей Навальный
Фото: @navalny

Обращение Управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Москве в суд о замене Алексею Навальному вида наказания — обычная практика по отношению к грубым нарушителям условий отбывания наказания, не связанного с лишением свободы. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил заместитель директора ФСИН Анатолий Якунин.

«Пока мы только направили материалы в суд на замену условного осуждения на реальное лишение свободы за систематические грубые нарушения по линии уголовно-исполнительной инспекции с учетом того, что он постоянно нарушал условия испытательного срока», — сказал он, объяснив, что «все перед законом должны быть равны».

Якунин добавил, что Навальный допустил семь грубых нарушений, а некоторые из них были зафиксированы еще до истечения испытательного срока. Также, по его словам, оппозиционера пытались пригласить в уголовно-исполнительную инспекцию сразу после его выписки из берлинской клиники «Шарите», однако он на связь не вышел.

Накануне, 13 января, стало известно, что ФСИН объявила Навального в розыск, поскольку тот уклоняется от контроля. Уточнялось, что оппозиционер уведомил сотрудников федеральной службы один раз.

Ранее в тот же день Навальный анонсировал возвращение в Россию 17 января. Он заявил, что оказался в Германии не по своей воле и скучает по Москве.

Алексей Навальный прибыл в Берлин 22 августа. За два дня до этого, во время перелета из Томска в Москву, он почувствовал себя плохо, самолет экстренно сел в Омске. Затем пациента отправили в немецкую клинику «Шарите». Местные врачи заявили, что обнаружили в организме Навального следы вещества из группы «Новичок». При этом российские врачи, которые также провели исследования, ядов не обнаружили.

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