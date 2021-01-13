Навальный анонсировал возвращение в Россию 17 января

Алексей Навальный анонсировал возвращение в Россию в воскресенье, 17 января. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Россия — моя страна, Москва — мой город, я по ним скучаю. Поэтому сегодня утром я зашел на сайт компании "Победа" и купил билеты <...> Встречайте», — написал Навальный.

Он отметил, что оказался в Германии не по своей воле, поэтому вопрос о возвращении в Россию перед ним не стоял никогда. «Сегодня утром я сделал отжимания, приседания и даже несколько "берпиз" (адская штука). После чего понял, что наступил момент, которого я так ждал, — наверное, я почти здоров и могу наконец-то вернуться домой», — добавил оппозиционер.

Алексей Навальный прибыл в Берлин 22 августа. За два дня до этого, во время перелета из Томска в Москву, он почувствовал себя плохо, самолет экстренно сел в Омске. Затем пациента отправили в немецкую клинику «Шарите». Местные врачи заявили, что обнаружили в организме Навального следы вещества из группы «Новичок». При этом российские врачи, которые также провели исследования, ядов не обнаружили.

15 октября Евросоюз ввел санкции против шести россиян и одного научного института из-за ситуации с Навальным. В частности, под санкции попали директор ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин и другие. Вслед за ЕС ограничения ввела Великобритания.