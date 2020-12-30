Песков рассказал об отношении Путина к ситуации с делом против Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с уголовным делом против Алексея Навального «не вызывает никаких чувств» у Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал представитель Кремля, различные ведомства докладывают Путину о своей работе, но это не значит, что главе государства сообщается о каждом возбужденном уголовном деле или проведенном следственном действии. Также Песков отметил, что президент не обеспокоен ситуацией вокруг блогера, поскольку сосредоточен на решении задач, которые стоят перед страной.

«Путин не бьется в истерике. Путин готовится к совещанию с премьер-министром и проводит международные телефонные разговоры, поздравляя своих коллег с наступающим Новым годом», — сказал пресс-секретарь.

29 декабря Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело в отношении Алексея Навального. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). По версии СК, блогер собрал более 588 миллионов рублей для нужд деятельности ряда некоммерческих организаций. Речь идет о «Фонде борьбы с коррупцией», «Фонде поддержки средств массовой информации "Пятое время года"», «Фонде организации и координации защиты прав граждан», «Фонде правового обеспечения граждан» и «Фонде защиты прав граждан "ШТАБ"». Из этих средств он израсходовал 356 миллионов на личные цели, полагает следствие. По данным правоохранителей, оппозиционер приобрел личное имущество, материальные ценности и оплатил расходы, в том числе отдых за границей.

Самочувствие Алексея Навального резко ухудшилось во время перелета из Томска в Москву 20 августа, самолет совершил экстренную посадку в Омске. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику, специалисты которой заявили об обнаружении в организме россиянина следов вещества из группы «Новичок». Российские врачи, которые также провели исследования, ядов не обнаружили. После выздоровления Навальный заявил о причастности российского руководства к его отравлению.