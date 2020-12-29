Кремль отреагировал на требование ФСИН к Навальному

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на требование Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) к Алексею Навальному. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, любой россиянин волен вернуться на родину без каких либо ограничений. «Что касается конкретно этой ситуации, то, наверное, было бы корректнее вам обращаться непосредственно во ФСИН, чтобы они прокомментировали свою работу», — сказал он.

28 декабря ФСИН проинформировала адвоката Навального, что если его клиент не приедет в Россию в ближайшее время и не отметится в соответствующей инстанции, то ведомство обратится в суд для замены его условного срока на реальный.

Самочувствие Алексея Навального резко ухудшилось во время перелета из Томска в Москву 20 августа, самолет совершил экстренную посадку в Омске. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику, специалисты которой заявили об обнаружении в организме россиянина следов вещества из группы «Новичок». Российские врачи, которые также провели исследования, ядов не обнаружили. После выздоровления Навальный заявил о причастности российского руководства к его отравлению.