ФСИН пригрозила Навальному заменой условного срока на реальный

Алексею Навальному грозит замена условного срока на реальный. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

В ведомстве заявили, что оппозиционер уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции, поэтому наказание ему может быть заменено. Так, ФСИН ссылается на медицинский журнал The Lancet, в котором сказано, что Навального выписали из берлинской клиники «Шарите» (Charite) 20 сентября, а к 12 октября «у него прошли все последствия болезни».

Таким образом, оппозиционер должен явиться в московский филиал ведомства в соответствии с приговором суда. 28 декабря Навальному, который все еще находится в Германии, направили уведомление о необходимости посетить ФСИН.

В случае подтверждения факта уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции, ФСИН вправе требовать от суда назначить осужденному реальное наказание за «систематическое нарушение закона».

Ранее клиника «Шарите» опубликовала отчет о лечении Навального. Из него следует, что у оппозиционера диагностировали «тяжелое отравление ингибитором холинэстеразы».

Самочувствие Алексея Навального резко ухудшилось во время перелета из Томска в Москву 20 августа, самолет совершил экстренную посадку в Омске. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику, специалисты которой заявили об обнаружении в организме россиянина следов вещества из группы «Новичок». Российские врачи, которые также провели исследования, ядов не обнаружили. После выздоровления Навальный заявил о причастности российского руководства к его отравлению.