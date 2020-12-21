В России заявили о снижении доверия к ОЗХО

Москва не получила от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) сколь-либо вразумительного ответа по ситуации с Алексеем Навальным. Об этом говорится в заявлении МИД России.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что 1 октября в Техсекретариат ОЗХО был направлен запрос об оказании технического содействия по вопросу «декларированного Берлином "отравления" блогера», однако организация до сих пор его игнорирует. Предлогом стало «отсутствие согласия немецких властей на полноформатное взаимодействие международной группы экспертов с российскими профильными специалистами».

Дипломаты указали, что Германия, Франция и Швеция, исследовавшие биопробы Навального, фактически проигнорировали свои обязательства по оказанию России по линии правоохранительных органов и других специализированных структур правовой помощи. «Доверия у нас к ОЗХО все меньше», — резюмировали на Смоленской площади.

17 декабря в ходе пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил о бездействии Европы в деле Навального. Он отметил, что Германия не дает официального заключения о возможном применении нервно-паралитического вещества «Новичок» в отношении Алексея Навального и не привозит в Россию биологический материал для совместного расследования дела. По его словам, официальные запросы российской стороны, в том числе Генпрокуратуры РФ игнорируются.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. После госпитализации два дня ему оказывали помощь медики омской больницы, а 22 августа его доставили в клинику в Берлине. Немецкие специалисты заявили об отравлении оппозиционера веществом из группы «Новичок». Российские врачи также обследовали пациента, но отравляющих веществ не обнаружили.